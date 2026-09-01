Awal Musim Berdarah! Persija Tantang Borneo FC & Persib, STY Buka Suara

bali.jpnn.com, JAKARTA - Laga berat menanti Persija Jakarta menjelang kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir pada Jumat, 4 September mendatang.

Dua laga big match menanti Persija pada awal kompetisi.

Borneo FC yang mengakhiri musim lalu sebagai runner up, akan menjadi lawan pertama pada Sabtu, 5 September 2026.

Tujuh hari kemudian, Persija kembali menghadapi pertandingan besar.

Kali ini, juara bertahan Persib Bandung menjadi lawan Persija Jakarta pada 12 September 2026 mendatang.

Pelatih Persija Shin Tae yong menyadari kerasnya dua laga berat ini.

Oleh karena itu, mantan pelatih Timnas Indonesia ini minta skuad Macan Kemayoran menjaga kesiapan dan memberikan kemampuan terbaik sejak pertandingan pertama.

"Mengenai Persib Bandung dan Borneo FC, mereka adalah tim yang mengakhiri musim di peringkat satu dan dua.