Persib Cuci Gudang, Lepas Ramon Tanque & Dion Markx, Terbentur Regulasi?

bali.jpnn.com, BANDUNG - Kabar mengejutkan datang dari skuad Persib menjelang kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir pada Jumat, 4 September mendatang.

Manajemen Persib mengambil keputusan melepas dua pemainnya, yakni striker Ramon "Tanque" De Andrade Souza dan Dion Wilhelmus Eddy Markx.

Persib meminjamkan Ramon Tanque ke klub Liga Super India, Chennaiyin FC dengan status pinjaman.

Keputusan manajemen Persib Bandung diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan tim, regulasi kompetisi, serta aspek pengembangan karier pemain.

Persib juga telah melakukan diskusi bersama tim pelatih dan Ramon Tanque sebelum keputusan peminjaman disepakati.

Berdasar Regulasi Super League 2026/2027, setiap klub diperbolehkan mendaftarkan maksimal 11 pemain asing, sementara Persib memiliki 12 pemain asing.

Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut, Persib dan tim pelatih menentukan langkah terbaik agar komposisi skuad tetap optimal sekaligus memberikan

kesempatan bagi Ramon Tanque mendapatkan menit bermain.

"Kami berharap peminjaman ini menjadi solusi terbaik bagi Persib dan Ramon Tanque.