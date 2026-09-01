Persebaya Patok Juara Super League 2026-2027, Bos Azrul Buka-bukaan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya secara terbuka mematok target tinggi di kompetisi Super League 2026-2027 yang mulai bergulir pekan ini.

Skuad Bajul Ijo bertekad membawa pulang trofi juara sebagai langkah awal menuju perayaan satu abad usia klub.

CEO Persebaya Azrul Ananda menegaskan bahwa manajemen telah menyiapkan pondasi kuat untuk memburu gelar musim ini, mulai dari komposisi pemain hingga tim kepelatihan.

"Persebaya ingin jadi juara di Super League 2026-2027.

Namun, untuk mencapai itu, kami butuh sinergi bersama Bonek, para mitram dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Azrul Ananda dilansir dari laman klub.

Salah satu langkah krusial Persebaya Surabaya adalah menunjuk Bernardo Tavares asal Portugal sebagai nahkoda baru.

Azrul Ananda mengungkapkan bahwa pihak manajemen sebenarnya sudah mengincar mantan pelatih PSM Makassar tersebut sejak tiga tahun lalu.

"Kami yakin memiliki pelatih yang tepat.