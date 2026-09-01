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JPNN.com Bali Sport Respons Berkelas Peralta Antar Persib ke Grup Neraka ACL Two: Saya Beruntung

Respons Berkelas Peralta Antar Persib ke Grup Neraka ACL Two: Saya Beruntung

Selasa, 01 September 2026 – 06:10 WIB
Respons Berkelas Peralta Antar Persib ke Grup Neraka ACL Two: Saya Beruntung - JPNN.com Bali
Gaya selebrasi Stiker Persib Mariano Peralta seusai menjebol gawang Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8) kemarin. Persib melaju ke babak utama ACL Two 2026-2027 setelah mengalahkan Manila Digger dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Stiker Persib Mariano Peralta memilih merendah seusai menjadi pahlawan kemenangan skuad Maung Bandung dalam laga kualifikasi AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027.

Persib dipastikan mengamankan tiket ke fase grup ACL Two 2026-2027 seusai menang tipis 1-0 atas wakil Filipina, Manila Digger, di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8).

Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal.

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Kebuntuan Maung Bandung baru terpecahkan menjelang waktu normal kelar, tepatnya pada menit ke-89.

Mariano Peralta yang lepas dari pengawalan pemain lawan di dalam kotak penalti melepaskan sontekan terukur yang merobek jala lawan sekaligus menyegel kemenangan Persib Bandung.

Meski terpilih sebagai Man of The Match dan mencetak gol krusial, mantan pemain Borneo FC ini enggan jemawa.

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"Sebagaimana yang pelatih katakan, laga ini sangat ketat.

Saya hanya beruntung mencetak gol dan membawa tim kami menang,” ujar Mariano Peralta dilansir dari laman klub.

Stiker Persib Mariano Peralta memilih merendah seusai menjadi pahlawan kemenangan skuad Maung Bandung dalam laga kualifikasi AFC Champions League (ACL) Two
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TAGS   Mariano Peralta Persib persib bandung Manila Digger ACL Two Persib vs Manila Digger Playoff AFC Champions League Two AFC Champions League Two Man of The Match Stadion Si Jalak Harupat

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