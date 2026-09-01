Persib Segel Tiket Fase Grup ACL Two, Igor Tolic Sentil Laga Kontra PSM

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan mengamankan tiket ke fase grup AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027.

Kepastian ini diperoleh seusai skuad Pangeran Biru meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina, Manila Digger, pada laga kualifikasi ACL Two 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8).

Pertandingan berlangsung sengit sepanjang 90 menit.

Persib baru bisa memecah kebuntuan menjelang laga hampir kelar melalui aksi striker Mariano Peralta pada menit ke-89.

Gol tunggal mantan penyerang Borneo FC tersebut langsung menjadi penentu langkah Maung Bandung melaju ke Grup E ACL Two 2026-2027.

Hasil manis ini membawa Persib Bandung masuk ke dalam grup berat.

Di Grup E, armada Maung Bandung dijadwalkan bersaing melawan FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel FC (Vietnam).

Meski berpotensi menghadapi lawan-lawan tangguh dari benua Asia, pelatih Persib Igor Tolic, enggan terburu-buru memikirkan persaingan di fase grup.