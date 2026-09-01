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Persib Segel Tiket Fase Grup ACL Two, Igor Tolic Sentil Laga Kontra PSM

Selasa, 01 September 2026 – 05:44 WIB
Persib Segel Tiket Fase Grup ACL Two, Igor Tolic Sentil Laga Kontra PSM - JPNN.com Bali
Pemain Persib Bandung duel melawan pemain Manila Digger di babak playoff AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8) kemarin. Persib mengalahkan Manila Digger dengan skor 1 - 0. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung dipastikan mengamankan tiket ke fase grup AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027.

Kepastian ini diperoleh seusai skuad Pangeran Biru meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina, Manila Digger, pada laga kualifikasi ACL Two 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8).

Pertandingan berlangsung sengit sepanjang 90 menit.

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Persib baru bisa memecah kebuntuan menjelang laga hampir kelar melalui aksi striker Mariano Peralta pada menit ke-89.

Gol tunggal mantan penyerang Borneo FC tersebut langsung menjadi penentu langkah Maung Bandung melaju ke Grup E ACL Two 2026-2027.

Hasil manis ini membawa Persib Bandung masuk ke dalam grup berat.

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Di Grup E, armada Maung Bandung dijadwalkan bersaing melawan FC Seoul (Korea Selatan), Melbourne Victory (Australia), dan The Cong-Viettel FC (Vietnam).

Meski berpotensi menghadapi lawan-lawan tangguh dari benua Asia, pelatih Persib Igor Tolic, enggan terburu-buru memikirkan persaingan di fase grup.

Persib Bandung dipastikan mengamankan tiket ke fase grup AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 setelah mengalahkan Manila Digger. Fokusnya kini melawan PSM
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TAGS   Persib persib bandung Manila Digger Persib vs Manila Digger Playoff AFC Champions League Two AFC Champions League Two Igor Tolic PSM psm makassar Super League 2026-2027

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