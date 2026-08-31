Manila Digger tak Takut Melawan Persib, Juan Esteve Senang Bobotoh Absen

bali.jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Manila Digger Juan Esteva mengatakan anak asuhnya telah menempa diri melalui pemusatan latihan selama tujuh pekan untuk menghadapi Persib Bandung.

Manila Digger menantang Persib Bandung pada laga playoff AFC Champions League Two (ACL Two) 2026-2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8) pukul 19.00 WIB.

Menurut Juan Esteva, nama besar dan status mentereng skuad Maung Bandung tak sedikit pun menyurutkan nyali klub berjuluk The Diggers tersebut.

Juan Esteva justru menganggap laga ini sebagai panggung ideal untuk membuktikan kualitas timnya di level antarklub Asia.

"Persib adalah tim yang sangat kuat dengan pemain-pemain besar, ini menjadi tantangan bagi kami.

Namun, kami menghadapi laga ini tanpa rasa takut dan dengan kepercayaan diri tinggi untuk berjuang hingga akhir," kata Juan Esteva dilansir dari laman klub.

Di sisi lain, Manila Digger menyadari ada keuntungan kecil dari sanksi AFC yang memaksa laga digelar tanpa penonton.

Menurutnya, absennya Bobotoh dinilai cukup mengurangi tekanan atmosfer kandang yang biasanya mengintimidasi tim tamu.