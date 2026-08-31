Igor Tolic Optimistis Persib Gasak Manila Digger, Waspada Counter Attack Lawan

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib bersiap melakoni laga krusial dalam playoff AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 menjamu wakil Filipina, Manila Digger, di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8) pukul 19.00 WIB.

Sayangnya, Pangeran Biru dipastikan tampil tanpa dukungan langsung Bobotoh di tribune penonton.

Hal ini terjadi menyusul sanksi disiplin dari AFC akibat insiden yang melibatkan penonton pada musim sebelumnya.

Meski kehilangan pemain ke-12 di laga hidup-mati menuju fase grup ACL Two ini, Pelatih Persib Igor Tolic memastikan mentalitas anak asuhnya tidak terganggu.

"Kami telah menemukan formula yang tepat dan para pemain akan mengeksekusinya besok untuk lolos ke babak selanjutnya," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Pelatih asal Kroasia tersebut mengakui bahwa menganalisis lawan menjadi tantangan tersendiri.

Manila Digger datang dengan perombakan besar di komposisi pemain hingga kursi pelatih, sehingga minim rekaman laga terbaru.

Namun, Igor Tolic tetap mengantisipasi skema paling berbahaya dari sang tamu, yakni serangan balik cepat alias counter attack.