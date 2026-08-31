PSS Sleman Siap Melawan Bali United, Gambaran Starting XI Terlihat Jelas

bali.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman menutup rangkaian laga pramusim menjelang Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September dengan hasil manis.

Bertanding di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (29/8) kemarin, skuad berjuluk Super Elang Jawa tersebut menggilas Persiku Kudus dengan skor telak 6-1.

Pesta gol tim promosi ini masing-masing dicetak Gustavo Tocantins dan Cleberson de Souza, serta torehan brace dari Matheus Fornazari dan Melvyn Lorenzen.

Laga melawan Persiku menjadi uji tanding keempat PSS setelah sebelumnya menjajal kekuatan Kendal Tornado FC, Persita Tangerang, dan PSM Makassar.

Modal positif ini menjadi senjata PSS Sleman melawan tuan rumah Bali United pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (4/9) mendatang.

Pelatih Pieter Huistra bahkan mengaku telah mengantongi kerangka inti skuad PSS Sleman menghadapi Bali United.

"Sekarang sudah makin jelas pemain mana yang cocok di posisi mana.

Kami juga melihat siapa yang bermain paling baik dengan siapa, siapa yang memiliki sinergi. Ini tentu saja sangat penting," ujar Pieter Huistra dilansir dari laman klub.