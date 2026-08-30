Shin Tae yong Belum Puas, Sorot Rencana Rekrutmen Pemain Asing Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Shin Tae-yong memastikan Persija Jakarta masih belum berhenti berburu pemain baru.

Menurut STY, sapaan akrabnya, manajemen Persija berencana menambah satu legiun asing lagi untuk mengarungi Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September mendatang.

"Kami akan menambah satu pemain asing lagi," ujar Shin Tae-yong dilansir dari Antara.

Saat diluncurkan di Jakarta International Stadium (JIS), manajemen Macan Kemayoran mengenalkan 29 pemain, termasuk delapan pilar asing.

Perinciannya, tujuh pemain baru, yakni Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Kyohei Yoshino, Stjepan Loncar, Alexander Jeremejeff, dan Kwon Chang Hoon.

Satu lagi adalah pemain bertahan, Fabio Calonego, satu-satunya legiun asing musim lalu yang dipertahankan.

Meski kuota maksimal pemain asing Super League musim ini mencapai 11 orang, juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengaku tak ingin terburu-buru menghabiskan seluruh jatah.

"Mengenai apakah kami akan menggenapi 11 pemain asing atau tidak, itu masih kami pertimbangkan," kata Shin Tae yong.