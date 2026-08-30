Persija Cukur Brisbane Roar 4-0, Simak Respons STY & Michael Valkanis, Hhm

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menutup rangkaian pramusim menjelang kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir pada 4 September mendatang dengan hasil sempurna.

Bertanding di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, skuad Macan Kemayoran sukses menggilas klub A-League, Brisbane Roar, dengan skor telak 4-0.

Striker anyar asal Swedia, Alexander Jeremejeff, tampil dominan lewat torehan dua gol.

Kerim Memija menyumbang satu gol, sedangkan satu gol lainnya tercipta akibat gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bouzanis.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae yong alias STY mengapresiasi performa dan kedisiplinan anak asuhnya membungkam klub milik Bakrie Group itu.

"Saya senang dengan kemenangan ini. Terima kasih kepada para pemain yang tampil sangat baik sepanjang laga,” ujar Shin Tae yong dilansir dari Antara.

Hasil laga ini menjadi kemenangan kelima Persija dalam laga pramusim setelah mengalahkan PSMS 4-1 dan Arema FC 3-1 di Piala Presiden 2026, dan Police Tero dan Chiangrai United masing-masing 2-1 saat training camp (TC) di Thailand.

Laga pramusim ini sekaligus jadi modal Persija menatap laga perdana Super League 2026-2027 kontra tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, 5 September mendatang.