JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan

Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan

Minggu, 30 Agustus 2026 – 09:25 WIB
Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali
Skuad PSS Sleman siap menatap kompetisi Super League 2026-2027. PSS Sleman memulai laga perdana melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/8) mendatang. Foto: I.League

bali.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman menutup rangkaian laga pramusim menjelang Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September dengan hasil manis.

Bertanding di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (29/8) kemarin, skuad berjuluk Super Elang Jawa tersebut menggilas Persiku Kudus dengan skor telak 6-1.

Pesta gol tim promosi ini masing-masing dicetak Gustavo Tocantins dan Cleberson de Souza, serta torehan brace dari Matheus Fornazari dan Melvyn Lorenzen.

Baca Juga:

Laga melawan Persiku menjadi uji tanding keempat PSS setelah sebelumnya menjajal kekuatan Kendal Tornado FC, Persita Tangerang, dan PSM Makassar.

Modal positif ini menjadi senjata PSS Sleman melawan tuan rumah Bali United pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (4/9) mendatang.

"Secara fisik dan taktik kami berkembang pesat.

Baca Juga:

Para pemain baru juga mendapatkan menit bermain dan kebugaran mereka sangat baik.

Kami sudah sangat siap dan tidak sabar memulai kompetisi sesungguhnya," ujar Pieter Huistra dilansir dari laman klub.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menuntut anak asuhnya untuk terus meningkatkan kualitas permainan sepanjang musim bergulir.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united PSS PSS Sleman Bali United vs PSS Sleman Bali United vs PSS Pieter Huistra Super League 2026-2027 laga uji coba stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali
    Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan
  2. Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United

  3. Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League - JPNN.com Bali

    Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU