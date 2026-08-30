Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan

bali.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman menutup rangkaian laga pramusim menjelang Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September dengan hasil manis.

Bertanding di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (29/8) kemarin, skuad berjuluk Super Elang Jawa tersebut menggilas Persiku Kudus dengan skor telak 6-1.

Pesta gol tim promosi ini masing-masing dicetak Gustavo Tocantins dan Cleberson de Souza, serta torehan brace dari Matheus Fornazari dan Melvyn Lorenzen.

Laga melawan Persiku menjadi uji tanding keempat PSS setelah sebelumnya menjajal kekuatan Kendal Tornado FC, Persita Tangerang, dan PSM Makassar.

Modal positif ini menjadi senjata PSS Sleman melawan tuan rumah Bali United pada laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Jumat (4/9) mendatang.

"Secara fisik dan taktik kami berkembang pesat.

Para pemain baru juga mendapatkan menit bermain dan kebugaran mereka sangat baik.

Kami sudah sangat siap dan tidak sabar memulai kompetisi sesungguhnya," ujar Pieter Huistra dilansir dari laman klub.