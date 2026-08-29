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Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United

Sabtu, 29 Agustus 2026 – 06:07 WIB
Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali
Pemain PSS Sleman menggenjot latihan menjelang kick off Super League 2026-2027 kontra Bali United, Jumat, 4 September mendatang. Foto: PSS Sleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman menatap kompetisi Super League 2026-2027 dengan nada optimistis.

Sejumlah pemain yang mengalami cedera, menjalani proses recovery intensif bersama Tim Medis PSS Sleman sebelum kick off Super League 2026-2027 kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) mendatang.

Mereka bahkan telah mengikuti latihan bersama tim serta terlibat penuh di sesi game pada latihan di hari sebelumnya.

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“Sejumlah pemain yang sebelumnya mengalami cedera menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihannya,” ujar Manajer PSS Sleman Agus Purwoko dilansir dari laman klub.

Menurut Agus Purwoko, penyerang sayap Stefan Ashkovski kembali bergabung bersama tim, demikian pula dengan Melvyn Lorenzen yang bermain dengan posisi sama.

Saat ini, gelandang tengah Frédéric Injaï menjadi salah satu pemain yang masih menjalani proses pemulihan.

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Agus Purwoko mengatakan tim medis PSS Sleman terus memantau kondisi pemain cedera secara berkala agar proses pemulihan berjalan optimal dan dapat kembali
bergabung bersama tim dalam kondisi yang benar-benar siap.

“Kami berharap Injaï dapat segera pulih sepenuhnya, kembali mencapai kondisi terbaik, dan bergabung lagi bersama rekan-rekannya,” kata Agus Purwoko.

Sejumlah pemain PSS Sleman yang mengalami cedera menjelang kontra Bali United, menjalani proses recovery intensif bersama Tim Medis
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TAGS   PSS PSS Sleman bali united cedera Tim Medis PSS Sleman Bali United vs PSS Sleman Stefan Ashkovski Melvyn Lorenzen Frédéric Injaï Pieter Huistra

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