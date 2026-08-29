Lini Serang Bhayangkara FC Makin Garang, Anton Sojberg Siap Cetak Banyak Gol

bali.jpnn.com, LAMPUNG - Bhayangkara FC (BFC) terus bersolek menjelang kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September mendatang.

Untuk memperkuat kedalaman tim, manajemen The Guardians resmi merekrut penyerang asal Denmark, Anton Sojberg.

Kepastian bergabungnya sang striker diumumkan langsung Bhayangkara FC melalui akun Instagram resmi klub dengan unggahan penyambutan hangat bernada "From Denmark to Lampung."

Sebelum memutuskan berlabuh di Indonesia, Anton Sojberg berkompetisi di Indian Super League (ISL) membela klub papan atas India, East Bengal.

Anton Sojberg mencatatkan 10 penampilan, satu gol, dan dua kartu kuning dengan 350 menit bermain.

Kehadiran Anton Sojberg diharapkan menjadi jawaban konkret atas kebutuhan lini depan Bhayangkara FC agar semakin tajam dan kompetitif musim ini.

Anton Sojberg mengaku sangat antusias menyambut tantangan barunya di Liga Indonesia bersama Bhayangkara FC.

"Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan keluarga besar Bhayangkara FC.