JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persib Buta Kekuatan Manila Digger, Igor Tolic Sorot Dua Kekuatan Lawan

Persib Buta Kekuatan Manila Digger, Igor Tolic Sorot Dua Kekuatan Lawan

Sabtu, 29 Agustus 2026 – 05:29 WIB
Persib Buta Kekuatan Manila Digger, Igor Tolic Sorot Dua Kekuatan Lawan - JPNN.com Bali
Pelatih Igor Tolic memberi instruksi kepada striker Persib Mariano Peralta pada sesi latihan menjelang laga play-off AFC Champions League Two 2026-2027 kontra Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8) lusa. Foto: Persib

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib dalam masalah menjelang laga play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 menghadapi Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8) lusa.

Skuad Maung Bandung terkendala minimnya rekaman pertandingan terbaru Manila Digger.

Padahal, rekaman tersebut cukup penting bagi Persib untuk mengetahui gaya permainan lawan dan antisipasi yang harus dilakukan saat bertemu di lapangan.

Baca Juga:

Tim asal Filipina tersebut diketahui menjalani sejumlah pertandingan uji coba secara tertutup dari media dan suporter.

"Tidak banyak data tentang tim lawan,” ujar pelatih Persib Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Namun, Igor Tolic dan tim kepelatihan tetap berusaha mendapatkan gambaran mengenai kekuatan Manila Digger dengan mempelajari rekaman pertandingan musim sebelumnya.

Baca Juga:

Berdasar rekaman tersebut, tim kepelatihan mencoba memetakan profil pemain sekaligus karakter permainan yang kemungkinan masih dipertahankan.

“Setidaknya kami tahu profil pemain untuk musim ini, dan kemudian kami dapat menemukan cara untuk melangkah ke depan," kata Igor Tolic.

Skuad Persib Bandung terkendala minimnya rekaman pertandingan terbaru Manila Digger. Kondisi ini memaksa pelatih Igor Tolic berpikir keras
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persib persib bandung Manila Digger Igor Tolic ACL Two Play-off AFC Champions League 2026-2027 Stadion Si Jalak Harupat

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League - JPNN.com Bali

    Polda Bali Audit Kelayakan Stadion Dipta, Siap Gelar Kick-off Super League

  2. Racikan Starting XI PSS Kontra Bali United Bocor, Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Racikan Starting XI PSS Kontra Bali United Bocor, Pieter Huistra Blak-blakan

  3. Pieter Huistra Bongkar Kondisi PSS Menjelang Kontra Bali United, Mengkhawatirkan - JPNN.com Bali

    Pieter Huistra Bongkar Kondisi PSS Menjelang Kontra Bali United, Mengkhawatirkan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU