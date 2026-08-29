Persib Buta Kekuatan Manila Digger, Igor Tolic Sorot Dua Kekuatan Lawan

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib dalam masalah menjelang laga play-off AFC Champions League (ACL) Two 2026-2027 menghadapi Manila Digger di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Senin (31/8) lusa.

Skuad Maung Bandung terkendala minimnya rekaman pertandingan terbaru Manila Digger.

Padahal, rekaman tersebut cukup penting bagi Persib untuk mengetahui gaya permainan lawan dan antisipasi yang harus dilakukan saat bertemu di lapangan.

Tim asal Filipina tersebut diketahui menjalani sejumlah pertandingan uji coba secara tertutup dari media dan suporter.

"Tidak banyak data tentang tim lawan,” ujar pelatih Persib Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Namun, Igor Tolic dan tim kepelatihan tetap berusaha mendapatkan gambaran mengenai kekuatan Manila Digger dengan mempelajari rekaman pertandingan musim sebelumnya.

Berdasar rekaman tersebut, tim kepelatihan mencoba memetakan profil pemain sekaligus karakter permainan yang kemungkinan masih dipertahankan.

“Setidaknya kami tahu profil pemain untuk musim ini, dan kemudian kami dapat menemukan cara untuk melangkah ke depan," kata Igor Tolic.