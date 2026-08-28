Dewa United Bantai Brisbane Roar 4-0, Kandidat Juara Super League

bali.jpnn.com, BANTEN - Dewa United meraih hasil positif pada laga uji coba kontra klub A-League, Brisbane Roar di Banten International Stadium (BIS), Kamis (28/8) kemarin.

Anak asuh Osmas Loss secara mengejutkan membungkam klub elite Liga Australia, Brisbane Roar dengan skor telak 4 – 0.

Hasil positif ini menjadi bukti kuat kesiapan skuad Banten Warriors menatap kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September mendatang.

Kemenangan empat gol tanpa balas menghadapi lawan berkualitas dari luar negeri makin mempertegas potensi Dewa United memanaskan persaingan papan atas musim ini.

Hasil ini membuat Presiden Dewa United Ardian Satya Negara memasang target ambius, gelar juara Super League.

"Target utamanya tentu saja juara.

Cuma ya, maksimal maunya masuk empat besar atau tiga besar.

Semoga tahun ini Dewa United bisa maksimal, bisa berada di papan atas, dan semoga tahun ini bisa lebih lancar dari biasanya," ujar Ardian Satya Negara dilansir dari laman I.League.