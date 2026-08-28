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Racikan Starting XI PSS Kontra Bali United Bocor, Pieter Huistra Blak-blakan

Jumat, 28 Agustus 2026 – 13:17 WIB
Racikan Starting XI PSS Kontra Bali United Bocor, Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali
Pelatih Pieter Huistra mengantongi starting XI PSS Sleman menjelang kick off Super League 2026-2026 kontra tuan rumah Bali United, Jumat, 4 September mendatang. Foto: PSS Sleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - Pelatih Pieter Huistra mengantongi starting XI PSS Sleman menjelang kick off Super League 2026-2026 kontra tuan rumah Bali United, Jumat, 4 September mendatang.

Mantan Direktur Teknik PSSI ini mengaku telah memiliki gambaran besar mengenai nama-nama pemain yang masuk dalam starting line-up PSS Sleman.

“Saya sudah memiliki gambaran besarnya, tetapi gambaran itu masih sangat luas karena kami memiliki banyak pilihan.

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Semuanya tergantung pada seberapa bugar kondisi setiap pemain, dan seberapa sering mereka sudah bermain bersama dalam latihan maupun pertandingan uji coba,” ujar Pieter Huistra dilansir dari laman klub.

Menurut Pieter Huistra, keputusan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan tim pelatih dalam menyusun kekuatan terbaik, sesuai dengan kebutuhan dan karakter permainan yang ingin diterapkan.

“Terutama bagi pemain yang sempat mengalami cedera ringan dan belum banyak tampil dalam pertandingan uji coba.

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Mereka mungkin sedikit tertinggal dibandingkan pemain lainnya. Namun, kita lihat saja bagaimana perkembangannya nanti,” kata Pieter Huistra.

Berdasar hasil latihan dan laga uji coba, setidaknya gambaran starting XI PSS Sleman mulai terlihat.

Pelatih Pieter Huistra mengantongi starting XI PSS Sleman menjelang kick off Super League 2026-2026 kontra tuan rumah Bali United, Jumat, 4 September mendatang.
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TAGS   PSS PSS Sleman bali united Bali United vs PSS Sleman Bali United vs PSS Starting XI PSS Sleman Pieter Huistra Super League 2026-2027 stadion kapten dipta

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