Brisbane Roar FC Tantang Dewa United & Persija, Valkanis Boyong 26 Pemain

bali.jpnn.com, JAKARTA - Klub A-League Brisbane Roar FC memulai petualangannya ke Indonesia dalam ajang tur pramusim 2026-2027.

Klub milik Grup Bakrie itu dijadwalkan menantang dua tim Super League dalam agenda pramusim, yakni Dewa United dan Persija Jakarta.

Pelatih Brisbane Roar FC Michael Valkanis dilaporkan memboyong kekuatan penuh sebanyak 26 pemain, termasuk rekrutan anyar eks penggawa Timnas Korea Selatan, Nam Tae-hee.

Bagi klub Australia tersebut, laga ini menjadi ajang pemanasan ideal sebelum A-League resmi dimulainya pertengahan Oktober mendatang.

Pertandingan melawan Dewa United, Kamis (27/8) di Banten International Stadium sekaligus menjadi pembuka rangkaian Indonesia Tour 2026 bagi Brisbane Roar.

Dua hari setelah bertanding di Banten, Brisbane Roar FC dijadwalkan langsung bertolak ke ibu kota untuk menantang Persija di Jakarta International Stadium (JIS) pada Sabtu (29/8).

Laga Dewa United kontra Brisbane Roar FC dijadwalkan berlangsung tertutup, sedangkan Persija melawan tim yang sama berlangsung terbuka.

Bagi Dewa United, laga tertutup tanpa penonton sangat penting demi menjaga kerahasiaan taktik serta fokus mendalam bagi kedua juru taktik.