Persija Jakarta Bedol Desa, Lepas Gustavo Almeida & Tiga Pemain Muda

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali melakukan manuver menjelang kick of Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September mendatang.

Manajemen Macan Kemayoran secara mengejutkan empat pemain menjelang kompetisi kasta tertinggi Liga Indonesia bergulir, yakni satu pemain asing dan tiga penggawa lokal.

Dilansir dari laman resmi klub, Persija secara mengejutkan melepas striker haus gol, Gustavo Almeida, setelah tiga musim bersama.

“Keputusan ini diambil dengan pertimbangan yang sangat matang.

Kami semua tahu kualitas Gustavo, sebenarnya sulit untuk melepasnya,” ujar Manajer Persija Marsda TNI (Purn.) Ardhi Tjahjoko dilansir dari laman klub.

Ia pun mengucapkan doa terbaik untuk perjalanan Gustavo Almeida selanjutnya.

“Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Gustavo selama berseragam Persija, dan semoga terus menunjukkan kualitas terbaik di tim barunya,” kata Ardhi Tjahjoko.

Hengkangnya Gustavo Almeida membuat stok striker yang dimiliki Persija saat ini tinggal tiga nama, yaitu Alexander Jeremejeff, Eksel Runtukahu, dan Agi Firmansyah.