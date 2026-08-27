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Pieter Huistra Bongkar Kondisi PSS Menjelang Kontra Bali United, Mengkhawatirkan

Kamis, 27 Agustus 2026 – 08:16 WIB
Pieter Huistra Bongkar Kondisi PSS Menjelang Kontra Bali United, Mengkhawatirkan - JPNN.com Bali
Pelatih Pieter Huistra buka suara terkait kondisi pemain PSS Sleman menjelang laga kick off Super League 2026-2027 kontra Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, 4 September 2026. Foto: PSS Sleman

bali.jpnn.com, SLEMAN - Pieter Huistra buka suara terkait kondisi pemain PSS Sleman menjelang laga kick off Super League 2026-2027 kontra Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, 4 September 2026 mendatang.

Menurut Pieter Huistra, kondisi pemain belum sampai 100 persen, sementara kompetisi kurang dari 10 hari lagi.

“Kami masih belum mencapai angka tersebut (100 persen).

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Namun, kami masih memiliki waktu untuk meningkatkannya.

Seiring berjalannya waktu dan kompetisi bergulir, kami memastikan sudah siap dengan kondisi tersebut,” ujar Pieter Huistra dilansir dari laman klub.

Dengan waktu yang tersisa, mantan pelatih Borneo FC tersebut berupaya memaksimalkan setiap sesi untuk memantapkan kesiapan tim PSS Sleman sebelum memasuki persaingan kompetisi.

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“Saat ini masih ada waktu 10 hari menuju kickoff kompetisi.

Kebugaran fisik para pemain terus meningkat setiap harinya,” kata Pieter Huistra mengeklaim.

Pieter Huistra buka suara terkait kondisi pemain PSS Sleman menjelang laga kick off Super League 2026-2027 kontra Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta,
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TAGS   Pieter Huistra PSS PSS Sleman bali united stadion kapten dipta Bali United vs PSS Sleman Super League 2026-2027 Kick Off Super League 2026-2027

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