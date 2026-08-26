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Semen Padang Makin Sangar, Rekrut Stefano Lilipaly, Responsnya Berkelas

Rabu, 26 Agustus 2026 – 18:45 WIB
Semen Padang Makin Sangar, Rekrut Stefano Lilipaly, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali
Semen Padang merekrut pemain berlabel Timnas Indonesia, Stefano Lilipaly untuk mengarungi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027. Foto: Instagram @stefanolilipaly

bali.jpnn.com, TANGERANG - Semen Padang menjadi kekuatan baru di Liga 2 musim 2026-2027.

Meski bermain di kasta kedua Liga Indonesia, Semen Padang berhasil mendatangkan banyak pemain bintang.

Terbaru, Semen Padang merekrut pemain berlabel Timnas Indonesia, Stefano Lilipaly.

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Mantan pemain Bali United, Borneo FC dan Dewa United itu didatangkan Semen Padang dengan satu ambisi, membawa skuad Kabau Sirah kembali ke kasta tertinggi Liga Indonesia, Super League.

Stefano Lilipaly mengungkap alasan utamanya mantap merapat ke Semen Padang untuk musim 2026-2027.

Fano, sapaan akrabnya menegaskan ambisi besar manajemen Kabau Sirah untuk merengkuh gelar juara Championship dan meraih tiket promosi ke Super League 2027-2028 menjadi pemikat utamanya.

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"Mereka mau juara, dan itu bagus.

Saya ingin membantu Semen Padang kembali ke kasta tertinggi (Super League).

Semen Padang merekrut pemain berlabel Timnas Indonesia, Stefano Lilipaly untuk mengarungi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027
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TAGS   Semen Padang bursa transfer stefano lilipaly liga 2 Liga 1 Super League Super League 2027-2028 Persija bali united Borneo FC

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