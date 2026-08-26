Van Gastel Semprot Pemain PSIM Yogyakarta, Persaingan Pemain Mengendur

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali menggelar laga uji coba sebelum menatap kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September mendatang.

Setelah melawan Bali United, PSIM Yogyakarta menantang tim promosi Garudayaksa FC di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS), Selasa (25/8) sore.

Meski pertandingan pramusim berdurasi 2x45 menit tersebut berjalan lancar, pelatih Jean Paul van Gastel menyiratkan kekhawatirannya terkait performa anak asuhnya.

Juru taktik asal Belanda itu menilai persaingan internal di dalam skuad Laskar Mataram terlihat mengendur.

Para pemain dianggap kurang menunjukkan daya juang untuk memperebutkan tempat di starting eleven.

"Hal yang paling penting bagi saya dan tampaknya mulai dilupakan adalah saya harus memilih tim utama.

Terkadang saya merasa beberapa pemain justru membuat keputusan saya terlalu mudah (dalam menentukan skuad) karena kurangnya daya saing antarpemain," ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

Menurut pelatih berlisensi UEFA Pro ini, agenda pramusim tidak hanya bertujuan mengasah fisik 90 menit dan memantapkan taktik.