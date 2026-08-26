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Van Gastel Semprot Pemain PSIM Yogyakarta, Persaingan Pemain Mengendur

Rabu, 26 Agustus 2026 – 18:18 WIB
Van Gastel Semprot Pemain PSIM Yogyakarta, Persaingan Pemain Mengendur - JPNN.com Bali
Pemain PSIM Yogyakarta berduel dengan pemain Garudayaksa FC pada laga uji coba di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS), Selasa (25/8) sore. Pelatih Jean Paul van Gastel tak puas dengan performa anak asuhnya seusai menggelar laga uji coba. Foto: I.League

bali.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kembali menggelar laga uji coba sebelum menatap kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September mendatang.

Setelah melawan Bali United, PSIM Yogyakarta menantang tim promosi Garudayaksa FC di Lapangan Yogyakarta Independent School (YIS), Selasa (25/8) sore.

Meski pertandingan pramusim berdurasi 2x45 menit tersebut berjalan lancar, pelatih Jean Paul van Gastel menyiratkan kekhawatirannya terkait performa anak asuhnya.

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Juru taktik asal Belanda itu menilai persaingan internal di dalam skuad Laskar Mataram terlihat mengendur.

Para pemain dianggap kurang menunjukkan daya juang untuk memperebutkan tempat di starting eleven.

"Hal yang paling penting bagi saya dan tampaknya mulai dilupakan adalah saya harus memilih tim utama.

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Terkadang saya merasa beberapa pemain justru membuat keputusan saya terlalu mudah (dalam menentukan skuad) karena kurangnya daya saing antarpemain," ujar Jean Paul van Gastel dilansir dari laman klub.

Menurut pelatih berlisensi UEFA Pro ini, agenda pramusim tidak hanya bertujuan mengasah fisik 90 menit dan memantapkan taktik.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean Paul van Gastel menyiratkan kekhawatirannya terkait performa anak asuhnya setelah laga uji coba kontra Bali United dan Garudayaksa.
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TAGS   Van Gastel Jean Paul van Gastel PSIM PSIM Yogyakarta Garudayaksa FC bali united laga uji coba Super League 2026-2027

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