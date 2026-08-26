Persib Rilis Skuad Mewah, Siap Sapu Bersih Empat Gelar, Cek Daftar Pemain!

bali.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung memperkenalkan 32 pemain yang siap berlaga mengarungi empat kompetisi sekaligus pada musim 2026-2027.

Skuad Pangeran Biru diperkenalkan secara megah bersamaan dengan peluncuran jersei anyar dalam acara bertajuk Pesta Biru di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Selasa (25/8) kemarin.

Dari 32 pemain, 12 di antaranya adalah legiun asing, enam merupakan wajah baru.

Ada Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Danijel Loncar.

Dari 20 pemain lokal, Persib Bandung mendaratkan penggawa berlabel Timnas Indonesia seperti Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen.

Keberadaan keduanya melengkapi pemain Persib berlabel timnas sebelumnya diisi Thom Haye, Eliano Reijnders, Saddil Ramdani, Marc Klok, hingga Beckham Putra Nugraha.

Menariknya, tiga dari deretan pemain baru tersebut merupakan eks bintang Liga Thailand musim lalu, yakni Sandy Walsh, Gakuto Notsuda, dan Gabriel Mutombo.

Pengalaman internasional ketiganya diharapkan mampu mendongkrak performa Persib di panggung Asia dan Asia Tenggara.