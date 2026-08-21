Paten Logo Singa Bertindik Tertahan di DJKI, Arema FC Buka Suara

bali.jpnn.com, MALANG - Upaya Arema FC mematenkan kembali logo ikonik singa bertindik menemui jalan terjal.

Pendaftaran merek yang diajukan klub berjuluk Singo Edan tersebut resmi mendapat surat keberatan (sanggahan) dari salah satu pihak melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum.

Meski demikian, manajemen Arema FC menegaskan tak akan mundur.

Logo tersebut dinilai memiliki nilai historis dan ikatan emosional yang amat mendalam bagi klub maupun Aremania.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan munculnya sanggahan dalam proses pendaftaran kekayaan intelektual merupakan hal biasa dan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang sah.

"Penyanggahan dalam proses seperti ini adalah hal yang wajar.

Kami akan merespons dan menindaklanjutinya sesuai tata cara serta ketentuan hukum yang berlaku," ujar Yusrinal Fitriandi dilansir dari laman Arema FC.

Inal, sapaan akrabnya mengatakan, munculnya keberatan ini justru memperkuat komitmen manajemen untuk menuntaskan proses legalitas logo legendaris tersebut hingga tuntas.