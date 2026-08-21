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Market Value Super League Tembus Rp1,47 T, Persija, Persib & Persebaya Meroket

Jumat, 21 Agustus 2026 – 16:53 WIB
Market Value Super League Tembus Rp1,47 T, Persija, Persib & Persebaya Meroket - JPNN.com Bali
Ilustrasi bola. Berdasar data sementara per Jumat (21/8), jumlah pemain yang akan berlaga di Super League 2026-2027 mencapai 535 pemain, 175 di antaranya pemain asing. Market value Super League pun meroket. Foto; instagram @dewaunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer Super League 2026-2027 masih terus bergulir.

Sejak dibuka pada pada 28 Juli lalu, 18 kontestan Super League berlomba merombak skuadnya, baik mendatangkan pemain baru, maupun melepas penggawa tim.

Peserta kompetisi masih punya kesempatan mendepak bahkan mendatangkan pemain baru mengingat bursa transfer musim panas ini baru ditutup 30 September mendatang.

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Berdasar regulasi I.League, setiap klub Super League boleh mendaftarkan maksimal 11 pemain asing.

Dari jumlah tersebut, sebanyak sembilan pemain dapat masuk dalam Daftar Susunan Pemain (DSP), dan maksimal tujuh pemain bermain bersamaan di atas lapangan.

Di luar bursa transfer, ada kabar menarik dengan market value kontestan Super League musim depan.

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Sejumlah klub dilaporkan mengalami kenaikan harga pasar versi laman Transfermarkt, tetapi ada juga yang turun.

Transfermarkt adalah situs web berbasis data sepak bola yang menyediakan informasi mendalam tentang pemain, harga pasar pemain dan klub, klub dan kompetisi dari hampir seluruh negara.

Berdasar data sementara per Jumat (21/8), jumlah pemain yang akan berlaga di Super League 2026-2027 mencapai 535 pemain, 175 di antaranya pemain asing
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TAGS   Market Value Market Value Super League 2026-2027 bursa transfer Bursa Transfer Super League 2026-2027 Persija Persib Persebaya bali united Transfermarkt pemain asing

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