Market Value Super League Tembus Rp1,47 T, Persija, Persib & Persebaya Meroket

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bursa transfer Super League 2026-2027 masih terus bergulir.

Sejak dibuka pada pada 28 Juli lalu, 18 kontestan Super League berlomba merombak skuadnya, baik mendatangkan pemain baru, maupun melepas penggawa tim.

Peserta kompetisi masih punya kesempatan mendepak bahkan mendatangkan pemain baru mengingat bursa transfer musim panas ini baru ditutup 30 September mendatang.

Berdasar regulasi I.League, setiap klub Super League boleh mendaftarkan maksimal 11 pemain asing.

Dari jumlah tersebut, sebanyak sembilan pemain dapat masuk dalam Daftar Susunan Pemain (DSP), dan maksimal tujuh pemain bermain bersamaan di atas lapangan.

Di luar bursa transfer, ada kabar menarik dengan market value kontestan Super League musim depan.

Sejumlah klub dilaporkan mengalami kenaikan harga pasar versi laman Transfermarkt, tetapi ada juga yang turun.

Transfermarkt adalah situs web berbasis data sepak bola yang menyediakan informasi mendalam tentang pemain, harga pasar pemain dan klub, klub dan kompetisi dari hampir seluruh negara.