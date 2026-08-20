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Johnny Jansen Sorot Debut Anak Pelatih Timnas John Herdman, Ada Kesalahan

Kamis, 20 Agustus 2026 – 19:16 WIB
Johnny Jansen Sorot Debut Anak Pelatih Timnas John Herdman, Ada Kesalahan - JPNN.com Bali
Pemain asing anyar Bali United Jay Herdman tak butuh adaptasi seusai diperkenalkan manajemen sebagai rekrutan baru, Senin (17/8) lalu. Ia langsung dimainkan Johnny Jansen saat BAli United menghadapi Persib. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pemain asing anyar Bali United Jay Herdman tak butuh adaptasi seusai diperkenalkan manajemen sebagai rekrutan baru, Senin (17/8) lalu.

Hanya dalam waktu 1 x 24 jam sejak diperkenalkan, gelandang Timnas Selandia Baru ini langsung diturunkan pelatih Johnny Jansen pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 yang mempertemukan Bali United kontra Persib Bandung.

Anak kandung pelatih Timnas Indonesia John Herdman itu diturunkan pada menit 79 dan bermain 11 menit di lapangan hijau.

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Bertugas sebagai pengatur keseimbangan di lini tengah, beberapa umpan dalam menciptakan peluang berhasil dibuat oleh Jay Herdman.

Sayangnya Bali United takluk dari Persib Bandung yang berhasil menjadi Kampiun Dewata Challenge Series 2026.

Meski hanya mendapat kesempatan 11 menit, tetapi penampilan perdana Jay Herdman mendapat pujian pelatih Bali United Johnny Jansen.

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"Bisa dilihat dia (Jay Herdman) bermain bola dengan baik.

Saya pikir ini menjadi pilihan bagus buat kami untuk bisa membuat peluang dalam mencetak gol.

Pemain asing anyar Bali United Jay Herdman tak butuh adaptasi seusai diperkenalkan manajemen sebagai rekrutan baru, Senin (17/8) lalu. Ia langsung dimainkan
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TAGS   Johnny Jansen Jay Herdman bali united Persib persib bandung debut Dewata Challenge Series 2026 Super League 2026-2027

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