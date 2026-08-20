Bernardo Tavares Evaluasi Total Skuad Persebaya, Data Pemain di Tangan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memanfaatkan momen training camp (TC) di Thailand untuk mematangkan skuad Bajol Ijo menyambut kompetisi Super League 2026-2027.

Juru taktik asal Portugal tersebut memboyong seluruh data evaluasi hasil preseason selama sebulan terakhir untuk diperbaiki secara menyeluruh.

Data tersebut akan dievaluasi dan diperbaiki selama di Thailand agar Ernando Ari dan kolega tampil terbaik di kompetisi resmi.

“Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi,” kata Bernardo Tavares dilansir dari laman Persebaya.

Bernardo Tavares mengatakan, pemusatan latihan ini menjadi kesempatan emas membangun hubungan yang lebih kuat antarpemain.

Selama berada di Thailand, seluruh anggota tim akan menjalani aktivitas bersama dalam lingkungan yang lebih intens.

Pasalnya, selama di Indonesia, para pemain hanya bertemu saat latihan dan pertandingan.

Namun, di Thailand, para pemain bersama hampir 24 jam.