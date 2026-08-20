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JPNN.com Bali Sport Bernardo Tavares Tegas Soal 11 Pemain Asing, Sentil Talenta Lokal Persebaya

Bernardo Tavares Tegas Soal 11 Pemain Asing, Sentil Talenta Lokal Persebaya

Kamis, 20 Agustus 2026 – 18:17 WIB
Bernardo Tavares Tegas Soal 11 Pemain Asing, Sentil Talenta Lokal Persebaya - JPNN.com Bali
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berhati-hati memutuskan menambah satu lagi pemain asing. Persebaya saat ini baru memiliki 10 pemain asing, kurang satu lagi. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya berhati-hati memenuhi kuota 11 pemain asing untuk kompetisi Super League 2026-2027.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memilih bersikap cermat dan rasional mengingat bursa transfer masih cukup panjang.

Bernardo Tavares dan manajemen memperhitungkan skema kebutuhan taktis tim secara mendalam.

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Menurut mantan pelatih PSM Makassar ini, kebijakan belanja pemain dilakukan secara terukur agar kehadiran pilar baru mampu memberikan dampak instan pada performa tim.

Bagi Bernardo Tavares, aspek kualitas teknis dan kesesuaian karakter jauh lebih berharga ketimbang sekadar memenuhi kuota pilar asing secara kuantitas.

"Pada saat ini bursa transfer masih terbuka.

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Segala kemungkinan masih bisa tetap terjadi hingga batas waktu bursa transfer berakhir.

Kami bisa saja menambah satu pemain asing, tidak menambah sama sekali, atau justru merekrut pemain lokal baru," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

Persebaya berhati-hati memenuhi kuota 11 pemain asing untuk kompetisi Super League 2026-2027 meski masih menyisakan satu kuota
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TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya bursa transfer Super League Super League 2026-2027 pemain asing

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