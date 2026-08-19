Indonesia Open Woodball 2026 Digelar di Bali, Diikuti 155 Atlet dari 8 Negara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Perkembangan olahraga woodball Indonesia menunjukkan tajinya di kancah internasional.

Hal ini dibuktikan melalui ajang AICE 8th Indonesia Open Woodball Championship 2026 yang berlangsung pada 18–22 Agustus 2026 di Lapangan Cricket Udayana, Bali.

Turnamen bergengsi ini diikuti 155 atlet dari delapan negara, yaitu Hong Kong, Chinese Taipei, China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, India, serta Indonesia sebagai tuan rumah.

Para peserta bersaing memperebutkan gelar terbaik di 12 nomor pertandingan kategori stroke dan fairway.

Ajang ini dibuka langsung oleh Presiden International Woodball Federation (IWbF), Sean Chi-Hsiang Weng.

Sean Chi-Hsiang Weng mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem kompetisi yang berkelanjutan.

"Tahun lalu Indonesia sukses menggelar Asian Cup dan Indonesia Open di JSI Resort, dan tahun ini di Bali.

Ini perjalanan panjang yang luar biasa.