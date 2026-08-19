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Tim Geypens Bongkar Kondisi Ruang Ganti Bali United Seusai Keok Dua Laga

Rabu, 19 Agustus 2026 – 21:31 WIB
Tim Geypens Bongkar Kondisi Ruang Ganti Bali United Seusai Keok Dua Laga - JPNN.com Bali
Bek kiri Bali United Tim Geypens terlibat duel udara dengan pemain Persib Bandung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek kiri anyar Bali United Tim Geypens mengapresiasi daya juang skuad Serdadu Tridatu di ajang pramusim Dewata Challenge Series 2026.

Meski Serdadu Tridatu harus mengakui keunggulan lawan setelah takluk 1-2 dari Sabah FC (13/8) dan kalah tipis 2-3 dari Persib Bandung (18/8) malam, pemain 21 tahun ini menilai performa tim menunjukkan grafik yang terus meningkat.

Pemain keturunan yang dipercaya tampil pada kedua laga tersebut melihat adanya potensi besar dalam skema permainan yang diusung pelatih Johnny Jansen.

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"Hasilnya memang belum berpihak kepada kami, tetapi saya sangat bangga dengan perjuangan luar biasa dari teman-teman di lapangan.

Kami menciptakan beberapa peluang dan tampil semakin solid.

Secara keseluruhan, saya bangga dengan perkembangan tim dalam dua laga terakhir," ujar Tim Geypens dilansir dari laman klub.

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Bek Timnas Indonesia itu optimistis proses yang sedang dijalani Serdadu Tridatu berada di jalur yang tepat.

Menurut Tim Geypens, chemistry serta kualitas permainan tim akan kian matang seiring intensitas latihan yang terus digembleng.

Bek kiri anyar Bali United Tim Geypens mengapresiasi daya juang skuad Serdadu Tridatu di ajang pramusim Dewata Challenge Series 2026.
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TAGS   Tim Geypens bali united bek kiri Dewata Challenge Series 2026 Persib persib bandung Sabah FC Super League 2026-2027

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