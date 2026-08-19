Persebaya Gelar TC Tertutup di Thailand, Bernardo Tavares Buka Suara

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya mengikuti jejak Persija Jakarta dan Persik Kediri menggelar training camp (TC) keluar negeri untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September mendatang.

Sama seperti Macan Kemayoran, skuad The Green Force – julukan Persebaya, mematangkan persiapan tim di Thailand.

Rombongan tim yang dipimpin langsung pelatih Bernardo Tavares terbang ke negeri Gajah Putih sejak Selasa (18/8) kemarin.

“Sad Wad Dee Khap Thailand,” tulis Persebaya di akun Instagram klub dengan bendera Thailand.

Dalam penjelasannya, skuad Persebaya telah mendapat di Thailand untuk menjalani pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung hingga 27 Agustus mendatang.

TC ini dipastikan berjalan tertutup dan tidak disebar untuk media.

“Untuk dulur-dulur Bonek dan seluruh pencinta Persebaya, mohon maaf bila Cak Min minim update dalam rangkaian training camp di Thailand.

Tim butuh privacy dan latihan tertutup menjelang Super League,” tulisnya lagi.