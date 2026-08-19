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JPNN.com Bali Sport Persebaya Gelar TC Tertutup di Thailand, Bernardo Tavares Buka Suara

Persebaya Gelar TC Tertutup di Thailand, Bernardo Tavares Buka Suara

Rabu, 19 Agustus 2026 – 21:09 WIB
Persebaya Gelar TC Tertutup di Thailand, Bernardo Tavares Buka Suara - JPNN.com Bali
Skuad Persebaya terbang ke Thailand untuk training camp (TC) menyambut kompetisi Super League 2026-2027. Persebaya mengikuti jejak Persija dan Persik yang TC keluar negeri. Foto: Instagram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya mengikuti jejak Persija Jakarta dan Persik Kediri menggelar training camp (TC) keluar negeri untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September mendatang.

Sama seperti Macan Kemayoran, skuad The Green Force – julukan Persebaya, mematangkan persiapan tim di Thailand.

Rombongan tim yang dipimpin langsung pelatih Bernardo Tavares terbang ke negeri Gajah Putih sejak Selasa (18/8) kemarin.

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“Sad Wad Dee Khap Thailand,” tulis Persebaya di akun Instagram klub dengan bendera Thailand.

Dalam penjelasannya, skuad Persebaya telah mendapat di Thailand untuk menjalani pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung hingga 27 Agustus mendatang.

TC ini dipastikan berjalan tertutup dan tidak disebar untuk media.

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“Untuk dulur-dulur Bonek dan seluruh pencinta Persebaya, mohon maaf bila Cak Min minim update dalam rangkaian training camp di Thailand.

Tim butuh privacy dan latihan tertutup menjelang Super League,” tulisnya lagi.

Persebaya Surabaya mengikuti jejak Persija Jakarta dan Persik Kediri menggelar training camp (TC) keluar negeri menyambut kompetisi Super League 2026-2027
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TAGS   Persebaya Persebaya Surabaya Thailand Training Camp Bernardo Tavares Super League 2026-2027 Persija persik

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