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JPNN.com Bali Sport Walber Mota Ungkap Rahasia di Balik Gol Salto: Kami Siap Menyambut Musim Baru

Walber Mota Ungkap Rahasia di Balik Gol Salto: Kami Siap Menyambut Musim Baru

Rabu, 19 Agustus 2026 – 10:09 WIB
Walber Mota Ungkap Rahasia di Balik Gol Salto: Kami Siap Menyambut Musim Baru - JPNN.com Bali
Bek Persebaya Walber Mota melepaskan tembakan saat duel dengan pemain Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya menutup rangkaian laga pramusim dengan hasil positif seusai menundukkan klub Malaysia, Penang FC, dengan skor tipis 1-0 pada ajang International Friendly Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (15/8) malam lalu.

Gol tunggal Persebaya dicetak Walber Mota pada menit ke-79.

Gol itu tercipta dengan cara yang indah. Berawal dari sepak pojok, Yuran Fernandes memenangkan duel udara dan mengarahkan bola ke area yang tepat.

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Walber Mota yang berada di sekitar kotak penalti kemudian merespons dengan cepat.

Tanpa banyak berpikir, bek asal Brasil tersebut melepaskan tendangan salto yang meluncur deras ke gawang Penang FC.

Walber Mota mengatakan gol tersebut lahir dari insting seorang pemain yang melihat peluang dalam sepersekian detik.

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“Semua terjadi sangat cepat.

Saya melihat bola datang setelah sundulan Yuran dan langsung mencoba melakukan tendangan salto.

Bek Persebaya Walber Mota mengatakan gol ke gawang Penang FC lahir dari insting seorang pemain yang melihat peluang dalam sepersekian detik.
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TAGS   Walber Mota Persebaya Persebaya Surabaya Penang FC Super League 2026-2027

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