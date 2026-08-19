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Persib Jawara di Bali, Igor Tolic Optimistis Menatap Laga ACL & Super League

Rabu, 19 Agustus 2026 – 09:43 WIB
Persib Jawara di Bali, Igor Tolic Optimistis Menatap Laga ACL & Super League - JPNN.com Bali
Pemain Persib dan Bali United terlibat duel udara di ajang Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam. Persib menjadi juara setelah mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 2. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung menatap ajang Super League 2026-2026 dan AFC Champions League (ACL) Two dengan penuh optimistis.

Meski gagal meraih Piala Presiden 2026, tetapi skuad Maung Bandung mendapat pengganti setelah menjadi kampiun Dewata Challenge Series 2026.

Pada pertandingan terakhir melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8), Persib menang dengan skor 2 – 3.

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Dua gol Bali United dicetak Brandon Wilson dan Joao Ferrari, sementara tiga gol balasan Persib dicetak Marc Klok, Balsa Sekulic dan Gabriel Mutombo.

Menurut pelatih Igor Tolic, pemain Persib mulai memahami taktik yang ingin ia terapkan pada kompetisi resmi.

Para pemain Persib tidak panik ketika tertinggal gol dari lawan dan merespons dengan positif untuk bisa kembali ke jalur kemenangan.

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Skuad Maung Bandung justru menunjukkan sisi agresif, pantang menyerah meski sejak awal mendapat tekanan tinggi dari tuan rumah.

“Para pemain tetap percaya diri dan terus berusaha sampai akhir laga.

Persib Bandung menatap ajang Super League 2026-2026 dan AFC Champions League (ACL) Two dengan penuh optimistis setelah jadi jawara Dewata Challenge Series 2026
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TAGS   Persib persib bandung bali united Bali United vs Persib Bali United vs Persib Bandung Igor Tolic Dewata Challenge Series 2026 Super League 2026-2027 AFC Champions League Two

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