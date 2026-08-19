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Bali United Keok dari Persib, Nol Poin di Laga Pramusim, Jansen Blak-blakan

Rabu, 19 Agustus 2026 – 09:15 WIB
Bali United Keok dari Persib, Nol Poin di Laga Pramusim, Jansen Blak-blakan - JPNN.com Bali
Striker Bali United Jen Ravens berduel dengan pemain Persib di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam. Persib mengalahkan Bali United dengan skor 3 - 2. Persib pun menjadi kampiun Dewata Challenge Series 2026. Foto: Instagram @Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Seperti diprediksi sejak awal, Persib Bandung akhirnya menjadi kampiun Dewata Challenge Series 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam dengan skor 3 – 2.

Laga yang berlangsung dengan tensi tinggi ini menjadi ajang pembuktian juara Super League 2025-2026 itu sebagai tim jawara.

Meski kecewa lantaran Bali United meraih nol poin dalam dua laga, pelatih Johnny Jansen mencoba berbesar hati.

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Menurut Johnny Jansen, turnamen Dewata Challenge Series ini menjadi ajang pembelajaran dalam mematangkan timnya untuk menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir 4 September mendatang.

"Hasil yang tidak diharapkan di pramusim ini.

Namun, Anda bisa lihat dari laga pertama menghadapi Sabah FC, kami bermain dengan sangat baik.

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Kami bertumbuh dan berkembang dalam tim di pertandingan ini (menghadapi Persib),” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Bali United sempat membuka keran gol pada awal babak pertama melalui Teppei Yachida, tetapi dianulir oleh hakim garis. 

Seperti diprediksi sejak awal, Persib Bandung akhirnya menjadi kampiun Dewata Challenge Series 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Bali United di Stadion Dipta
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TAGS   bali united Persib persib bandung Bali United vs Persib Dewata Challenge Series 2026 stadion kapten dipta Johnny Jansen Super League 2026-2027

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