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Andhika Wijaya Hengkang dengan Status Pinjaman, Jadi Buruan BFC & Borneo FC

Selasa, 18 Agustus 2026 – 21:16 WIB
Andhika Wijaya Hengkang dengan Status Pinjaman, Jadi Buruan BFC & Borneo FC - JPNN.com Bali
Bek kanan Bali United Andhika Wijaya resmi hengkang, Selasa (18/8) ke klub kontestan Super League 2026-2027. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebersamaan Bali United dengan bek kanan senior I Made Andhika Wijaya akhirnya resmi berakhir, Selasa (18/8).

Manajemen Bali United mengumumkan melepas Andhika Wijaya dengan status pinjaman ke kontestan Super League.

Kabar yang beredar, ada dua klub pesaing Bali United yang berminat mendapatkan tanda tangan Andhika Wijaya, yakni Bhayangkara FC (BFC) dan Borneo FC.

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Hanya saja, belum ada kepastian kemana Andhika Wijaya berlabuh.

Keputusan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Bali United Yabes Tanuri, Selasa (18/8).

Menurut Yabes Tanuri, langkah ini diambil setelah melalui diskusi matang antara manajemen, tim pelatih, dan klub tujuan.

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"Proses peminjaman ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

Kami mendoakan agar Andhika Wijaya sukses selama menjalani masa peminjaman tersebut," ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Manajemen Bali United mengumumkan melepas bek kanan Andhika Wijaya dengan status pinjaman ke kontestan Super League 2026-2027.
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TAGS   andhika wijaya bek kanan bursa transfer bali united Borneo FC Bhayangkara FC pemain pinjaman Super League 2026-2027 I Made Andhika Wijaya CEO Bali United Yabes Tanuri

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