Profil Gelandang Anyar Bali United Jay Herdman: Penghancur Timnas U20 Indonesia

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United kembali mengumumkan rekrutan baru menjelang kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir Jumat, 4 September mendatang.

Dia adalah gelandang asing berkebangsaan Selandia Baru, Jay Joshua Herdman.

Bali United beruntung mendapatkan tanda tangan Jay Herdman karena sang pemain kenyang pengalaman di sepak bola profesional.

Gelandang 22 tahun ini terakhir membela Cavalry FC, yang tampil di Canadian Premier League dan pernah merengkuh juara pada 2024 silam.

Dari 36 penampilannya bersama Cavalry FC, Jay Herdman telah berkontribusi melalui satu gol dan lim assist.

Dua assistnya bahkan tercipta musim ini sebelum akhirnya bergabung dengan Bali United.

Selain Cavalry FC, Jay Herdman juga pernah berkarier bersama Whitecaps FC 2, Vancouver FC, dan Vancouver Whitecaps FC.

“Setelah berdiskusi dengan tim pelatih, Jay Herdman menjadi prioritas untuk menambah kekuatan komposisi pemain asing di musim ini,” kata CEO Bali United Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.