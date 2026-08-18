JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Kuota 11 Pemain Asing Bali United Lengkap, Jay Herdman Jadi Rekrutan Terakhir

Kuota 11 Pemain Asing Bali United Lengkap, Jay Herdman Jadi Rekrutan Terakhir

Selasa, 18 Agustus 2026 – 20:26 WIB
Kuota 11 Pemain Asing Bali United Lengkap, Jay Herdman Jadi Rekrutan Terakhir - JPNN.com Bali
Bali United menambah amunisi asing baru menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir Jumat, 4 September mendatang. Dia adalah gelandang Timnas U20 Selandia Baru, Jay Joshua Herdman. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United menambah amunisi asing baru menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir Jumat, 4 September mendatang.

Dia adalah gelandang asing berkebangsaan Selandia Baru, Jay Joshua Herdman.

Pemain Timnas U20 Selandia Baru ini didatangkan manajemen Bali United untuk memperkuat lini tengah tim.

Baca Juga:

Jay Herdman melengkapi komposisi 11 pemain asing Bali United untuk musim depan.

11 pemain asing Bali United itu di antaranya Mike Hauptmeijer, Thomas Lam, Joao Ferrari, Thijmen Goppel, Tim Receveur, Queven Inacio, Teppei Yachida, Brandon Wilson, Remco Balk, Jort van der Sande dan pemain asing anyar Jay Herdman.

Menurut CEO Bali United Yabes Tanuri, tenaga Jay Herdman dibutuhkan untuk membantu tim tampil di kompetisi Super League 2026-2027 dan turnamen pendamping kompetisi liga domestik, League Cup Indonesia.

Baca Juga:

“Kami berusaha memaksimalkan kuota pemain asing yang ada musim ini mengingat akan bergulir kompetisi dan turnamen pendamping kompetisi yang dilaksanakan sepanjang 2026 hingga 2027,” ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Yabes Tanuri mengatakan Bali United beruntung mendatangkan pesepak bola 22 tahun ini lantaran bisa bermain di banyak posisi.

Bali United menambah amunisi asing baru menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir Jumat, 4 September mendatang. Dia adalah Jay Herdman
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united bursa transfer Jay Joshua Herdman Jay Herdman gelandang pemain asing Selandia Baru Super League 2026-2027 penyerang sayap Timnas U20 Selandia Baru

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Andhika Wijaya Hengkang dengan Status Pinjaman, Jadi Buruan BFC & Borneo FC - JPNN.com Bali

    Andhika Wijaya Hengkang dengan Status Pinjaman, Jadi Buruan BFC & Borneo FC

  2. Profil Gelandang Anyar Bali United Jay Herdman: Penghancur Timnas U20 Indonesia - JPNN.com Bali

    Profil Gelandang Anyar Bali United Jay Herdman: Penghancur Timnas U20 Indonesia

  3. Kuota 11 Pemain Asing Bali United Lengkap, Jay Herdman Jadi Rekrutan Terakhir - JPNN.com Bali
    Kuota 11 Pemain Asing Bali United Lengkap, Jay Herdman Jadi Rekrutan Terakhir

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU