Kuota 11 Pemain Asing Bali United Lengkap, Jay Herdman Jadi Rekrutan Terakhir

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United menambah amunisi asing baru menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir Jumat, 4 September mendatang.

Dia adalah gelandang asing berkebangsaan Selandia Baru, Jay Joshua Herdman.

Pemain Timnas U20 Selandia Baru ini didatangkan manajemen Bali United untuk memperkuat lini tengah tim.

Jay Herdman melengkapi komposisi 11 pemain asing Bali United untuk musim depan.

11 pemain asing Bali United itu di antaranya Mike Hauptmeijer, Thomas Lam, Joao Ferrari, Thijmen Goppel, Tim Receveur, Queven Inacio, Teppei Yachida, Brandon Wilson, Remco Balk, Jort van der Sande dan pemain asing anyar Jay Herdman.

Menurut CEO Bali United Yabes Tanuri, tenaga Jay Herdman dibutuhkan untuk membantu tim tampil di kompetisi Super League 2026-2027 dan turnamen pendamping kompetisi liga domestik, League Cup Indonesia.

“Kami berusaha memaksimalkan kuota pemain asing yang ada musim ini mengingat akan bergulir kompetisi dan turnamen pendamping kompetisi yang dilaksanakan sepanjang 2026 hingga 2027,” ujar Yabes Tanuri dilansir dari laman klub.

Yabes Tanuri mengatakan Bali United beruntung mendatangkan pesepak bola 22 tahun ini lantaran bisa bermain di banyak posisi.