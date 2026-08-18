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Persib Uji Komposisi Tim Sebelum ACl Two, Bali United Lawan Sepadan

Selasa, 18 Agustus 2026 – 10:53 WIB
Persib Uji Komposisi Tim Sebelum ACl Two, Bali United Lawan Sepadan - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memimpin latihan tim di Bali United Training Center. Igor Tolic mempersiapkan skuad Pangeran Biru melawan Bali United dan Manila Digger. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung terus menggenjot persiapan untuk bisa tampil maksimal pada laga AFC Champions League (ACL) Two kontra klub asal Filipina, Manila Digger, pada 31 Agustus 2026 mendatang.

Turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026 yang mempertemukan Persib dengan Sabah FC dan Bali United dijadikan sebagai modal berharga untuk mengukur kedalaman skuad.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menegaskan pentingnya dua laga uji coba tersebut untuk mengidentifikasi celah permainan dan mematangkan skema tim sebelum terjun ke panggung Asia.

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"Kami tidak punya banyak waktu menuju pertandingan tanggal 31 Agustus mendatang, praktis hanya sekitar 15 hari.

Kami harus mempersiapkan diri dengan baik," ujar Igor Tolic dilansir dari laman klub.

Terlebih lagi, skuad Persib Bandung baru bisa berkumpul secara utuh pada 16 Agustus lalu, sehari setelah laga kontra Sabah FC, setelah melewati rangkaian lima laga di Piala Presiden.

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Kehadiran seluruh dari total 30 pemain yang terdaftar membuat laga penutup Dewata Challenge Series 2026 melawan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam ini menjadi momen krusial bagi Igor Tolic.

Juru taktik asal Kroasia tersebut bermaksud memanfaatkan duel kontra Bali United untuk menyelaraskan pemahaman taktik serta memberikan menit bermain kepada para pemain yang baru bergabung.

Persib Bandung terus menggenjot persiapan untuk bisa tampil maksimal pada laga AFC Champions League (ACL) Two kontra klub asal Filipina, Manila Digger
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TAGS   Persib persib bandung bali united Manila Digger ACL Two Dewata Challenge Series 2026 Igor Tolic Super League 2026-2027

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