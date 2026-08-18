Persib Krisis Pemain Kontra Bali United, Sandy Cedera, Pilar Timnas Jet Lag

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung berpeluang menambah gelar juara pada musim 2026.

Setelah menjadi kampiun Super League 2026-2027, Persib Bandung berpotensi menjadi juara kompetisi segitiga bertajuk Dewata Challenge Series 2026.

Syaratnya skuad Pangeran Biru bisa mengalahkan tuan rumah Bali United pada laga terakhir yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam.

Hasil imbang atau bahkan kekalahan 0-1 dari Bali United sudah cukup bagi Persib Bandung untuk mengangkat trofi.

Namun, kesempatan Persib merengkuh gelar kedua setelah gagal menjadi juara Piala Presiden 2026 terbentur dengan performa sejumlah pemainnya.

Pemain belakang Persib Bandung Sandy Walsh dipastikan absen melawan Bali United.

Ia masih harus menjalani pemulihan cedera bersama Luciano Guaycochea, Rosembergne "Berguinho" Da Silva, Dion Marx dan Ramon "Tanque" De Andrade Souza.

Pemain Persib yang baru bergabung Timnas Indonesia juga masih jetleg, seperti Eliano Reijnders, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdani, Beckham Putra dan Marc Klok.