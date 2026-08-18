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JPNN.com Bali Sport Persib Krisis Pemain Kontra Bali United, Sandy Cedera, Pilar Timnas Jet Lag

Persib Krisis Pemain Kontra Bali United, Sandy Cedera, Pilar Timnas Jet Lag

Selasa, 18 Agustus 2026 – 10:15 WIB
Persib Krisis Pemain Kontra Bali United, Sandy Cedera, Pilar Timnas Jet Lag - JPNN.com Bali
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic berbincang dengan Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen. Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung berpeluang menambah gelar juara pada musim 2026.

Setelah menjadi kampiun Super League 2026-2027, Persib Bandung berpotensi menjadi juara kompetisi segitiga bertajuk Dewata Challenge Series 2026.

Syaratnya skuad Pangeran Biru bisa mengalahkan tuan rumah Bali United pada laga terakhir yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam.

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Hasil imbang atau bahkan kekalahan 0-1 dari Bali United sudah cukup bagi Persib Bandung untuk mengangkat trofi.

Namun, kesempatan Persib merengkuh gelar kedua setelah gagal menjadi juara Piala Presiden 2026 terbentur dengan performa sejumlah pemainnya.

Pemain belakang Persib Bandung Sandy Walsh dipastikan absen melawan Bali United.

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Ia masih harus menjalani pemulihan cedera bersama Luciano Guaycochea, Rosembergne "Berguinho" Da Silva, Dion Marx dan Ramon "Tanque" De Andrade Souza.

Pemain Persib yang baru bergabung Timnas Indonesia juga masih jetleg, seperti Eliano Reijnders, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdani, Beckham Putra dan Marc Klok.

Kesempatan Persib merengkuh gelar kedua setelah gagal menjadi juara Piala Presiden 2026 terbentur dengan performa pemainnya menjelang kontra Bali United
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TAGS   Persib persib bandung bali united Bali United vs Persib Bali United vs Persib Bandung Igor Tolic Sandy Walsh Timnas Indonesia Super League 2026-2027 cedera

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