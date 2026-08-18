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Peluang Persib Kunci Gelar di Stadion Dipta Besar, Bali United Sulit Menandingi

Selasa, 18 Agustus 2026 – 09:52 WIB
Peluang Persib Kunci Gelar di Stadion Dipta Besar, Bali United Sulit Menandingi - JPNN.com Bali
Skuad Persib Bandung berlatih di Bali United Training Center. Persib berpeluang mengunci gelar turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026 kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8). Foto: Instagram @persib

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung berpeluang besar mengunci gelar juara turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026.

Skuad Pangeran Biru cukup menghindari kekalahan besar saat menghadapi tuan rumah Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam.

Secara kalkulasi, hasil imbang atau bahkan kekalahan 0-1 dari Bali United sudah cukup bagi Persib Bandung untuk mengangkat trofi.

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Saat ini, Persib dan Sabah FC sama-sama mengantongi tiga poin, sedangkan Bali United belum mengemas angka.

Sabah FC sendiri dipastikan tidak bisa menambah poin karena telah menyelesaikan seluruh pertandingan mereka.

Meski posisi timnya sangat menguntungkan, pelatih Persib Bandung Igor Tolic enggan terpaku pada hitung-hitungan di atas kertas.

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Bagi pelatih asal Kroasia tersebut, laga penutup ini tetap diposisikan sebagai ajang pematangan tim sebelum berlaga di fase pendahuluan AFC Champions League Two melawan Manila Digger pada 31 Agustus mendatang.

Igor Tolic menegaskan fokus utamanya adalah memberikan menit bermain dan membangun keharmonisan tim.

Persib Bandung berpeluang besar mengunci gelar juara turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026. Bali United sulit menandingi
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TAGS   Persib persib bandung bali united Bali United vs Persib Bali United vs Persib Bandung Igor Tolic Dewata Challenge Series 2026 Sabah FC Super League 2026-2027 Manila Digger

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