Peluang Persib Kunci Gelar di Stadion Dipta Besar, Bali United Sulit Menandingi

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung berpeluang besar mengunci gelar juara turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026.

Skuad Pangeran Biru cukup menghindari kekalahan besar saat menghadapi tuan rumah Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam.

Secara kalkulasi, hasil imbang atau bahkan kekalahan 0-1 dari Bali United sudah cukup bagi Persib Bandung untuk mengangkat trofi.

Saat ini, Persib dan Sabah FC sama-sama mengantongi tiga poin, sedangkan Bali United belum mengemas angka.

Sabah FC sendiri dipastikan tidak bisa menambah poin karena telah menyelesaikan seluruh pertandingan mereka.

Meski posisi timnya sangat menguntungkan, pelatih Persib Bandung Igor Tolic enggan terpaku pada hitung-hitungan di atas kertas.

Bagi pelatih asal Kroasia tersebut, laga penutup ini tetap diposisikan sebagai ajang pematangan tim sebelum berlaga di fase pendahuluan AFC Champions League Two melawan Manila Digger pada 31 Agustus mendatang.

Igor Tolic menegaskan fokus utamanya adalah memberikan menit bermain dan membangun keharmonisan tim.