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Eliano Reijnders Siap Masuk Line-up Persib Kontra Bali United di Dipta, Seru

Senin, 17 Agustus 2026 – 19:23 WIB
Eliano Reijnders Siap Masuk Line-up Persib Kontra Bali United di Dipta, Seru - JPNN.com Bali
Eliano Reijnders menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Eliano Reijnders siap masuk line up Persib kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) besok. Foto: Persib.

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bek sayap Eliano Reijnders memastikan siap masuk line up Persib Bandung kontra Bali United pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam besok.

Meski baru bergabung dengan skuad Maung Bandung seusai memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026, pemain pemilik nomor punggung 2 tersebut memastikan kondisi fisiknya dalam tingkat optimal.

"Saya siap untuk bermain, begitu juga semua pemain lainnya di tim.

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Semoga kami bisa memenangkan pertandingan ini," ujar Eliano Reijnders dilansir dari laman klub.

Mantan penggawa klub Eredivisie PEC Zwolle ini mengatakan laga kontra Bali United menjadi bagian dari rangkaian pemusatan latihan.

Pertandingan ini sekaligus menjadi ajang evaluasi Persib menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

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Pada laga pembuka turnamen pramusim ini, Persib menggilas klub Liga Super Malaysia, Sabah FC, dengan skor telak 3-0 lewat gol Mariano Peralta, Luka Menalo, dan Beckham Putra Nugraha.

Menghadapi Bali United, Reijnders menilai Serdadu Tridatu bakal memberikan perlawanan sengit seiring hadirnya sejumlah perombakan skuad, termasuk perekrutan beberapa pemain asal Belanda.

Bek sayap Eliano Reijnders memastikan siap masuk line up Persib kontra Bali United pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta
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TAGS   Eliano Reijnders Persib persib bandung bali united Bali United vs Persib Bali United vs Persib Bandung stadion kapten dipta Dewata Challenge Series 2026

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