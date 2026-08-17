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Irfan Jaya Usung Misi Bangkit, Bali United Siap Menumbangkan Persib

Senin, 17 Agustus 2026 – 19:03 WIB
Irfan Jaya Usung Misi Bangkit, Bali United Siap Menumbangkan Persib - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Irfan Jaya berlatih di Bali United Training Center. Irfan Jaya mengatakan Bali United siap menghadapi Persib Bandung pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) besok malam. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Penyerang sayap Irfan Jaya mengatakan Bali United siap menghadapi Persib Bandung pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) besok malam.

Menurut Irfan Jaya, Persib adalah tim yang sangat bagus.

Dalam tiga musim terakhir, Persib Bandung menjelma menjadi kekuatan yang sulit dikalahkan lawan-lawannya, baik laga kandang maupun tandang.

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Bali United bahkan harus tertunduk malu dalam dua musim terakhir setiap menghadapi Persib Bandung.

“Kami tahu Persib adalah tim yang sangat bagus, tetapi kami optimistis dengan tim sendiri,” ujar Irfan Jaya dalam sesi konferensi pers, Senin (17/8).

“Kami akan memberikan penampilan terbaik untuk laga penting ini,” imbuh Irfan Jaya.

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Oleh karena itu, mantan pemain PSM, Persebaya dan PSS Sleman ini berharap dukungan Serdadu Tridatu agar stadion menjadi lebih ramai.

Menurutnya, dukungan suporter menjadi amunisi para pemain untuk menghadapi tim sekuat Persib Bandung.

Penyerang sayap Irfan Jaya mengatakan Bali United siap menghadapi Persib Bandung pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar
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TAGS   Irfan Jaya bali united Persib persib bandung Bali United vs Persib Bali United vs Persib Bandung Dewata Challenge Series 2026 Super League 2026-2027

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