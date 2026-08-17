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JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Buta Starting XI Persib, Puji Habis-habisan, tetapi

Johnny Jansen Buta Starting XI Persib, Puji Habis-habisan, tetapi

Senin, 17 Agustus 2026 – 18:40 WIB
Johnny Jansen Buta Starting XI Persib, Puji Habis-habisan, tetapi - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen mengaku buta kekuatan Persib menjelang laga pramusim Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) besok. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United harus kembali ke lapangan menantang juara Super League 2026-2027 Persib Bandung pada ajang Dewata Challenge Series 2026.

Pertandingan penutup pramusim ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) besok malam.

Laga ini menjadi kesempatan kedua Bali United setelah pada laga sebelumnya kalah dari Sabah FC dengan skor 1 – 2.

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Pada pertandingan yang sama, Persib Bandung mengalahkan Sabah FC dengan skor telak 4 – 0.

Meski demikian, pelatih Bali United Johnny Jansen tak gentar menghadapi kekuatan Persib Bandung yang diklaim terbaik di Liga Indonesia.

“Persib Bandung memiliki kualitas.

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Tahun lalu mereka menjadi pemenang.

Mereka juga memiliki pemain-pemain yang bagus.

Bali United harus kembali ke lapangan menantang juara Super League 2026-2027 Persib Bandung pada ajang Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Dipta, besok
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TAGS   Johnny Jansen bali united Persib persib bandung Bali United vs Persib Bali United vs Persib Bandung Dewata Challenge Series 2026 stadion kapten dipta

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