Johnny Jansen Buta Starting XI Persib, Puji Habis-habisan, tetapi

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United harus kembali ke lapangan menantang juara Super League 2026-2027 Persib Bandung pada ajang Dewata Challenge Series 2026.

Pertandingan penutup pramusim ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) besok malam.

Laga ini menjadi kesempatan kedua Bali United setelah pada laga sebelumnya kalah dari Sabah FC dengan skor 1 – 2.

Pada pertandingan yang sama, Persib Bandung mengalahkan Sabah FC dengan skor telak 4 – 0.

Meski demikian, pelatih Bali United Johnny Jansen tak gentar menghadapi kekuatan Persib Bandung yang diklaim terbaik di Liga Indonesia.

“Persib Bandung memiliki kualitas.

Tahun lalu mereka menjadi pemenang.

Mereka juga memiliki pemain-pemain yang bagus.