JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persik Kediri Dihajar Klub Kamboja Phnom Penh Crown, Marcos Reina Buka Suara

Persik Kediri Dihajar Klub Kamboja Phnom Penh Crown, Marcos Reina Buka Suara

Minggu, 16 Agustus 2026 – 20:00 WIB
Persik Kediri Dihajar Klub Kamboja Phnom Penh Crown, Marcos Reina Buka Suara - JPNN.com Bali
Persik Kediri takluk dari wakil Liga Kamboja, Phnom Penh Crown dengan skor telak 0 – 4 di ajang Piala Gubernur Malaka di Stadion Hang Jebat, Malaysia. Foto: I.League

bali.jpnn.com, MELAKA - Persik Kediri menuai hasil kurang memuaskan pada turnamen internasional Piala Gubernur Malaka di Stadion Hang Jebat, Malaysia.

Skuad Macan Putih harus mengakui keunggulan wakil Liga Kamboja, Phnom Penh Crown dengan skor telak 0 – 4.

Gawang Andhika Ramadhani dibobol Long Phearath pada menit ke-33, Ratana menit ke-51, Daniel Bares menit ke-55, dan Yem Devit menit ke-67.

Baca Juga:

Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih Marcos Reina menjelang kick-off Super League 2026-2027 pada 4 September mendatang.

"Pengalaman bagus bagi tim.

Kami menghadapi lawan yang kuat dan sulit dihadapi.

Baca Juga:

Kami baru dalam taraf pembentukan tim.

Jadi, saya coba semua pemain untuk menjalankan taktik permainan di pertandingan ini," kata Marcos Reina dilansir dari laman I.League.

Persik Kediri menuai hasil kurang memuaskan pada turnamen internasional Piala Gubernur Malaka setelah dibungkam wakil Liga Kamboja, Phnom Penh Crown
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   persik Persik Kediri Phnom Penh Crown Persik vs Phnom Penh Crown Piala Gubernur Malaka Marcos Reina Super League 2026-2027

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Menang Telak, Marc Klok: Fokus Tim Chemistry, Bukan Kemenangan! - JPNN.com Bali

    Persib Menang Telak, Marc Klok: Fokus Tim Chemistry, Bukan Kemenangan!

  2. Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Buka Suara Bali United Keok dari Sabah FC, Banyak Kelemahan

  3. Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh - JPNN.com Bali

    Bali United tak Berdaya di Stadion Dipta, Keok dari Sabah FC 1 – 2, Duh

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU