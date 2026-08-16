Persik Kediri Dihajar Klub Kamboja Phnom Penh Crown, Marcos Reina Buka Suara

bali.jpnn.com, MELAKA - Persik Kediri menuai hasil kurang memuaskan pada turnamen internasional Piala Gubernur Malaka di Stadion Hang Jebat, Malaysia.

Skuad Macan Putih harus mengakui keunggulan wakil Liga Kamboja, Phnom Penh Crown dengan skor telak 0 – 4.

Gawang Andhika Ramadhani dibobol Long Phearath pada menit ke-33, Ratana menit ke-51, Daniel Bares menit ke-55, dan Yem Devit menit ke-67.

Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih Marcos Reina menjelang kick-off Super League 2026-2027 pada 4 September mendatang.

"Pengalaman bagus bagi tim.

Kami menghadapi lawan yang kuat dan sulit dihadapi.

Kami baru dalam taraf pembentukan tim.

Jadi, saya coba semua pemain untuk menjalankan taktik permainan di pertandingan ini," kata Marcos Reina dilansir dari laman I.League.