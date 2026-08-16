Persijap Copot Mario Lemos, Tunjuk Juan Cortes Jadi Pelatih Baru, Ini Profilnya

bali.jpnn.com, JEPARA - Masa depan Mario Lemos sebagai juru taktik Persijap Jepara untuk kompetisi Super League 2026-2027 akhirnya berakhir.

Meski telah mencapai kata sepakat untuk menangani Laskar Kalinyamat musim depan, manajemen Persijap memutuskan mengakhiri kerja samanya dengan Mario Lemos.

Sebagai penggantinya, manajemen Persijap Jepara menunjuk pelatih asal Spanyol, Juan Cortes sebagai juru taktik anyar.

“A new vision begins with Juan Cortez as the new Head Coach of Persijap Jepara,” tulis Persijap Jepara di akun Instagram klub.

Dilansir dari laman I.League, Mario Lemos tak harus pulang kampung ke Portugal setelah posisinya didepak Juan Cortes.

Mario Lemos akan menempati posisi Direktur Teknik Persijap, posisi yang pernah ia tempati pada putaran kedua musim 2025-2026 lalu sebelum kembali menduduki posisi pelatih.

Ia menjadi sosok kunci di balik keberhasilan Persijap Jepara bertahan di kasta tertinggi musim lalu.

Musim lalu, Persijap finis di peringkat ke-13 dengan mengantongi 36 poin dari 34 laga, hasil dari sembilan kali menang, sembilan kali imbang dan 16 kali kalah.