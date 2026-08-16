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JPNN.com Bali Sport Kejutan Bursa Transfer! PSM Boyong Pemain Timnas Malaysia Sergio Aquero

Kejutan Bursa Transfer! PSM Boyong Pemain Timnas Malaysia Sergio Aquero

Minggu, 16 Agustus 2026 – 18:56 WIB
Kejutan Bursa Transfer! PSM Boyong Pemain Timnas Malaysia Sergio Aquero - JPNN.com Bali
Manajemen PSM Makassar mengumumkan gelandang serang naturalisasi Timnas Malaysia, Sergio Aguero, sebagai pemain anyar untuk musim depan, Minggu (16/8) sore. Foto: Instagram @aquero_sergio16

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar kembali membuat kejutan di bursa transfer Super League 2026-2027.

Setelah mendatangkan enam pemain baru, empat di antaranya legiun asing, manajemen PSM Makassar kembali mengumumkan rekrutan anyar.

Minggu (16/8) sore, manajemen PSM Makassar mengumumkan gelandang serang naturalisasi Timnas Malaysia, Sergio Aguero, sebagai pemain anyar.

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Pemain kelahiran Argentina ini menjadi legiun Malaysia ketiga di Liga Indonesia, menyusul jejak Safee Sali (Pelita Jaya dan Arema FC) dan Junior Eldstal (Dewata United).

Pengumuman ini diunggah di media sosial PSM Makassar saat sang pemain masih membela Harimau Malaya di semifinal Piala AFF 2026.

"Juku Eja akan mendapatkan sentuhan Tango-Malaya musim ini setelah bergabungnya Sergio Aguero, pemain Timnas Malaysia kelahiran Argentina," tulis PSM Makassar di akun media sosial klub.

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Manajemen PSM Makassar juga mengunggah pesan sang pemain.

"Hai Sergio Aguero di sini! Tunggu ka' nah," kata Sergio Aguero dalam video perkenalannya.

Minggu (16/8) sore, manajemen PSM Makassar mengumumkan gelandang serang naturalisasi Timnas Malaysia, Sergio Aguero, sebagai pemain anyar.
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TAGS   bursa transfer PSM psm makassar Sergio Aquero Timnas Malaysia Gelandang Serang Super League 2026-2027

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