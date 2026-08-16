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Bernardo Tavares Eksperimen Skuad saat Persebaya Bekuk Penang FC, Ada Catatan

Minggu, 16 Agustus 2026 – 06:07 WIB
Bernardo Tavares Eksperimen Skuad saat Persebaya Bekuk Penang FC, Ada Catatan - JPNN.com Bali
Pemain Persebaya Walber Motta berduel dengan pemain Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (15/8) malam. Persebaya mengalahkan Penang FC dengan skor 1 - 0. Foto: Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya meraih kemenangan pada laga uji coba internasional melawan wakil Liga Super Malaysia, Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (15/8) malam.

The Green Force menang tipis 1 – 0 kontra Penang FC berkat gol tunggal Walber Mota pada menit ke-83.

Pada laga ini, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menurunkan semua pemainnya untuk menggali potensi dan menit bermain.

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Hasilnya, kata Bernardo Tavares, Persebaya masih membutuhkan perbaikan di semua lini sebelum menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir awal September mendatang.

“Kami melakukan rotasi besar-besaran.

Kami mencoba sejumlah pemain di posisi baru untuk mendapatkan gambaran yang tepat sebelum kompetisi berjalan,” kata Bernardo Tavares seusai laga kemarin.

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Bahkan mantan pelatih PSM Makassar ini menurunkan pemain muda jebolan akademi untuk memberikan kesempatan mereka menit bermain sekaligus merasakan atmosfer pertandingan.

“Secara keseluruhan saya puas, tetapi tetap ada perbaikan,” imbuhnya.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menurunkan semua pemainnya saat melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo untuk menggali potensi dan menit bermain.
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TAGS   Bernardo Tavares Persebaya Persebaya Surabaya Penang FC Stadion Gelora Bung Tomo Super League 2026-2027

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