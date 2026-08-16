Persib Menang Telak, Marc Klok: Fokus Tim Chemistry, Bukan Kemenangan!

bali.jpnn.com, GIANYAR -

Persib Bandung mengawali ajang Dewata Challenge Series 2026 dengan hasil manis.

Skuad Maung Bandung berhasil mengalahkan wakil Liga Super Malaysia, Sabah FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8) dengan skor 3 – 0.

Yang membuat pelatih Igor Tolic semringah, dua gol Persib dicetak dua pemain barunya, Mariano Peralta yang mencetak gol menit ke-28 dan Luka Menalo menit ke-76.

Satu gol lainnya dicetak winger Timnas Indonesia Beckham Putra menit ke-89.

Kendati Persib Bandung sukses melibas Sabah FC tiga gol tanpa balas, Marc Klok enggan cepat puas.

Kapten Persib Bandung tersebut menegaskan bahwa hasil manis ini tak lebih dari sekadar bagian dari masa persiapan tim di pramusim.

Bagi Marc Klok, fokus utama skuad Pangeran Biru saat ini adalah membangun chemistry dan menguji taktik selama pemusatan latihan, bukan sekadar mengejar skor akhir.

"Ini bukan cuma soal kemenangan, tetapi bagaimana kami saling mengenal satu sama lain di lapangan.