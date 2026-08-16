Igor Tolic Semringah Mesin Gol Anyar Persib Bantai Sabah FC, Sesuai Perkiraan

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung tampil perkasa di ajang Dewata Challenge Series 2026.

Melawan wakil Liga Super Malaysia, Sabah FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8) malam, Persib Bandung menang telak 0 – 3.

Yang membuat pelatih Igor Tolic semringah, dua gol Persib dicetak dua pemain barunya, Mariano Peralta yang mencetak gol menit ke-28 dan Luka Menalo menit ke-76.

Satu gol lainnya dicetak winger Timnas Indonesia Beckham Putra menit ke-89.

Kemenangan ini cukup wajar mengingat Igor Tolic menurunkan pemain terbaiknya di ajang pramusim ini.

Teka Paku Alam turun mengawal gawang Persib sejak awal laga.

Sektor belakang dikawal Gabriel Mutombo, Kakang Rudianto, Ikhwan Ali Tanamal dan Patricio Matricardi.

Di posisi gelandang ada Adam Alis yang berduet dengan Gakuto Notsuda.