Persib Merugi, 14 Pemain Kunci Absen Kontra Sabah FC, Igor Tolic Buka Suara

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung bersiap memulai petualangannya di ajang Dewata Challenge Series 2026 dengan menantang klub Liga Super Malaysia, Sabah FC.

Laga pramusim ini digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8) malam pukul 19.30 WIB atau 20.30 WITA.

Namun, Persib Bandung harus merugi menjelang laga ini.

Pasalnya, ada 14 pemain kunci yang harus absen pada pertandingan penting ini.

Rekrutan anyar Danijel Loncar diparkir karena masih butuh adaptasi fisik dan taktik.

Tujuh pemain Persib Bandung yang baru kembali dari tugas negara bersama Timnas Indonesia mendapat jatah istirahat.

Dua pemain muda, Rafi Rasyiq dan Nazriel Alvaro, ikut absen lantaran memenuhi panggilan Timnas U-20 Indonesia.

Di lain sisi, empat pemain yang menjadi korban di ajang Piala Presiden 2026, mulai dari Berguinho, Ramon Tanque, Dion Marx, dan Luchiano Guaycochea, masih dalam penanganan medis.