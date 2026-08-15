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JPNN.com Bali Sport Persib Merugi, 14 Pemain Kunci Absen Kontra Sabah FC, Igor Tolic Buka Suara

Persib Merugi, 14 Pemain Kunci Absen Kontra Sabah FC, Igor Tolic Buka Suara

Sabtu, 15 Agustus 2026 – 11:14 WIB
Persib Merugi, 14 Pemain Kunci Absen Kontra Sabah FC, Igor Tolic Buka Suara - JPNN.com Bali
Skuad Persib siap tampil kontra Sabah FC di ajang Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8) malam. Foto: Persib

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung bersiap memulai petualangannya di ajang Dewata Challenge Series 2026 dengan menantang klub Liga Super Malaysia, Sabah FC.

Laga pramusim ini digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8) malam pukul 19.30 WIB atau 20.30 WITA.

Namun, Persib Bandung harus merugi menjelang laga ini.

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Pasalnya, ada 14 pemain kunci yang harus absen pada pertandingan penting ini.

Rekrutan anyar Danijel Loncar diparkir karena masih butuh adaptasi fisik dan taktik.

Tujuh pemain Persib Bandung yang baru kembali dari tugas negara bersama Timnas Indonesia mendapat jatah istirahat.

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Dua pemain muda, Rafi Rasyiq dan Nazriel Alvaro, ikut absen lantaran memenuhi panggilan Timnas U-20 Indonesia.

Di lain sisi, empat pemain yang menjadi korban di ajang Piala Presiden 2026, mulai dari Berguinho, Ramon Tanque, Dion Marx, dan Luchiano Guaycochea, masih dalam penanganan medis.

Persib Bandung harus merugi menjelang laga kontra Sabah FC di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (15/8) malam. Persib kehilangan 14 pemain kunci pada laga ini
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TAGS   Persib persib bandung Sabah FC Persib vs Sabah FC Dewata Challenge Series 2026 stadion kapten dipta Igor Tolic

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