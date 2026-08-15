Tavares Garansi Persebaya Tetap Fight Kontra Penang FC, Sorot Karakter Bajol Ijo

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya kembali melakoni laga uji coba internasional melawan klub Liga Super Malaysia, Penang FC, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (15/8) malam.

Meski hanya berstatus pertandingan persahabatan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares memastikan The Green Force tidak akan main-main.

Juru taktik asal Portugal tersebut menegaskan anak asuhnya serius menatap laga ini demi mematangkan tim menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang bergulir September mendatang.

"Target utama kami adalah mengembangkan tim, tidak hanya secara individu, tetapi juga secara kolektif," ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman klub.

Persebaya Surabaya melangkah ke laga ini dengan modal impresif.

Sepanjang pramusim, skuad Bajol Ijo telah melewati enam pertandingan, termasuk satu laga kandang kontra PSIS Semarang dan lima laga di turnamen Piala

Presiden 2026 yang berhasil mereka menangi sebagai juara.

Meski berhasil mengangkat trofi pramusim, Bernardo Tavares tidak ingin timnya cepat berpuas diri.

Oleh karena itu, laga Persebaya kontra Penang FC malam ini sangat krusial untuk mengevaluasi perkembangan tim sekaligus memberikan kesempatan bagi pemain yang minim menit bermain.